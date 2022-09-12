Российские военные проводят учения по развертыванию противокорабельных ракетных комплексов "Бал" на побережье Финского залива, сообщил в понедельник Балтийский флот.
"В учебных мероприятиях задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки", - сообщила пресс-служба флота.
В сообщении говорится, что в плановых учениях задействованы расчеты комплексов "Бал" Ленинградской военно-морской базы.
"С ракетчиками на побережье Финского залива проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановки", - сообщил Балтфлот.
"Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов "Бал" отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 километров в любое время суток при любых погодных условиях, пусковые установки могут быть размещены на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.
В ООН обеспокоены фактами преследований талибами сотрудниц Организации
В Баку в октябре состоится заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ
Алиев рассчитывает на расширение сотрудничества с Великобританией
AmerisourceBergen покупает немецкую компанию PharmaLex за 1,3 млрд евро
Норвегия скептически относится к потолку цен на газ - премьер
Азербайджан и АБР обсудили стратегию сотрудничества на 2024-2028гг
Финляндия ограничила прием заявок от россиян на визы, но не будет устанавливать полного запрета на въезд туристов из РФ
Посольство Франции в РФ информирует о новых условиях получения россиянами краткосрочных виз
Около 50 млн человек в мире из-за бедности ежедневно подвергаются различным современным формам рабства - МОТ
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Компания Glensol проведёт подготовку иностранных технических специалистов
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за август
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично