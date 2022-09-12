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СНГ 12.09.2022 19:08

Балтфлот сообщил об учениях с ракетными комплексами "Бал" на побережье Финского залива

Российские военные проводят учения по развертыванию противокорабельных ракетных комплексов "Бал" на побережье Финского залива, сообщил в понедельник Балтийский флот.

"В учебных мероприятиях задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки", - сообщила пресс-служба флота.

В сообщении говорится, что в плановых учениях задействованы расчеты комплексов "Бал" Ленинградской военно-морской базы.

"С ракетчиками на побережье Финского залива проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановки", - сообщил Балтфлот.

"Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов "Бал" отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 километров в любое время суток при любых погодных условиях, пусковые установки могут быть размещены на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

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Тэги: РОССИЯ, БАЛТИКА, РАКЕТЧИКИ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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