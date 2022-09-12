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СНГ 12.09.2022 20:51

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий родителям трех и более детей возможность по желанию поступить в мобилизационный резерв

Законопроект, предоставляющий родителям трех и более детей возможность поступить в мобилизационный резерв, внесен в Госдуму РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что "в настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, т.е. они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и, соответственно, они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, ... хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать".

Законопроектом также предлагается уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на их иждивении.

Кроме того, устанавливается, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, за исключением тех, кто пребывает в мобилизационном людском резерве.

"Для граждан, у которых изменилось количество детей в период их пребывания в резерве, законопроект предусматривает возможность досрочного исключения из резерва, если такое изменение является основанием для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и (или) основанием получения освобождения от призыва на военные сборы", - говорится в документе.

Законопроект 193682-8 внесен депутатами от "Единой России" Андреем Картополовым, Андреем Красовым, Юрием Швыткиным и другими.

Мобилизационный людской резерв - это часть граждан, пребывающих в запасе и находящихся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Это гражданские лица, добровольно заключившие договор с МО РФ. По условиям договора, они в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в воинскую часть. В периоды военных занятий или сборов государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка.

Главная задача создания мобрезерва - это возможность оперативного доукомплектования ВС РФ мотивированными и подготовленными специалистами, сообщает портал "Военкоматы России".

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ЗАКОНОПРОЕКТ, ВОЕННЫЕ


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