Блинкен обвинил Иран в нежелании достижения соглашения о возобновлении действия СВПД

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по его мнению, достижение соглашения о восстановлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшей перспективе маловероятно из-за позиции Тегерана.
"Ответ Ирана на предложение Евросоюза является шагом назад, поэтому достижение соглашения в ближайшей перспективе маловероятно", - сказал госсекретарь на совестной с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом пресс-конференции.
Блинкен добавил: "Я не могу назвать вам сроки, могу лишь еще раз сказать, что Иран, похоже, либо не желает, либо неспособен сделать то, что необходимо для достижения соглашения".
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