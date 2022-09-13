Блинкен обвинил Иран в нежелании достижения соглашения о возобновлении действия СВПД

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по его мнению, достижение соглашения о восстановлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшей перспективе маловероятно из-за позиции Тегерана.

"Ответ Ирана на предложение Евросоюза является шагом назад, поэтому достижение соглашения в ближайшей перспективе маловероятно", - сказал госсекретарь на совестной с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом пресс-конференции.

Блинкен добавил: "Я не могу назвать вам сроки, могу лишь еще раз сказать, что Иран, похоже, либо не желает, либо неспособен сделать то, что необходимо для достижения соглашения".