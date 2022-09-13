Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 87.78 +0.99 Brent 94.00 +1.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.09.2022 09:09

Блинкен обвинил Иран в нежелании достижения соглашения о возобновлении действия СВПД

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по его мнению, достижение соглашения о восстановлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшей перспективе маловероятно из-за позиции Тегерана.

"Ответ Ирана на предложение Евросоюза является шагом назад, поэтому достижение соглашения в ближайшей перспективе маловероятно", - сказал госсекретарь на совестной с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом пресс-конференции.

Блинкен добавил: "Я не могу назвать вам сроки, могу лишь еще раз сказать, что Иран, похоже, либо не желает, либо неспособен сделать то, что необходимо для достижения соглашения".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЛИНКЕН, ИРАН, СВПД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az