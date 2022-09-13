Туркмения может начать поставки газа и электроэнергии в Армению через территорию Ирана

Ведомства Туркмении и Армении с участием иранской стороны проработают вопросы поставок газа и электроэнергии из Туркмении в Армению через территорию Ирана, сообщает во вторник электронная газета туркменского нефтегазового комплекса.
Соответствующее поручение было дано на девятом заседании туркмено-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшемся 13 сентября.
"На заседании были обсуждены возможности расширения сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса. В этих целях комиссия поручила министерству территориального управления и инфраструктур Армении, министерству энергетики Туркменистана и государственному концерну "Туркменгаз" с участием иранской стороны проработать и согласовать вопросы, связанные с поставкой газа и электроэнергии из Туркменистана в Армению транзитом через инфраструктуры ИРИ (Ирана - ИФ) и заключением соответствующих соглашений", - говорится в публикации.
Заседание комиссии прошло под председательством курирующего ТЭК вице-премьера Туркмении Шахыма Абдрахманова (председатель туркменской части комиссии) и министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна (председатель армянской части комиссии).
В ходе заседания туркменская сторона пригласила компании Армении принять участие в международных тендерах, объявляемых в нефтегазовом секторе Туркмении.
Армянским компаниям также было предложено изучить возможности покупки на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркмении продукции, производимой "Туркменгазом", в том числе сжиженного газа, технической серы, добываемой в результате очистки природного газа, а также производимых госконцерном "Туркменхимия" бензина марки Есо-93, полиэтилена и полипропилена.
Стороны также договорились рассмотреть возможности создания торгового дома "Туркменистан" в Армении и торгового дома "Армения" в Туркмении.
Следующее, десятое, заседание комиссии пройдет в Ереване в 2024 году.
Как сообщалось ранее, Туркмения с января 2022 года по трехстороннему соглашению о свопе поставляет туркменский газ через территорию Ирана в Азербайджан. Согласно документу, Туркмения поставляет 5-6 млн кубометров газа в сутки в северо-восточные районы Ирана, а Иран поставляет такое же количество газа в Азербайджан на своей северо-западной границе.
Годовой объем своповых поставок газа из Туркмении в Азербайджан через Иран составит 1,5 млрд кубометров, отмечал иранский министр нефти Джавад Овджи. По словам министра, Тегеран готов к сотрудничеству по такой же схеме своповых поставок газа из Туркмении в Армению.
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