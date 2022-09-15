Азербайджан в августе выполнил сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 129,4% -Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в августе 2022 года составила 554 тыс. б/с против показателя июля на уровне 549,9 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В августе 2022 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 641 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 554 тыс. баррелей, конденсат - 87 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

В августе квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 717 тыс. б/с.

Таким образом, Азербайджан в августе сделку ОПЕК+ выполнил на 129,4%

Н.Аббасова