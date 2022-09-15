Азербайджанские военные в ходе боестолкновений на границе с Арменией взяли под контроль 8 стратегических высот

ВС Азербайджана в ходе боестолкновений с армянскими военными 12-14 сентября на границе двух стран взяли под контроль 8 стратегически важных высот и 53 боевые позиции противника.
Как сообщалось ранее, в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
По данным азербайджанских СМИ, в ходе решительных ответных мер, осуществленных азербайджанской армией, была предотвращена армянская провокация, азербайджанские взяли под контроль ряд стратегически важных высот.
«В общей сложности взяты под контроль 53 боевые позиции противника, две позиции минометного огня, 8 стратегически важных высот. Уничтожен пункт постоянной дислокации 538-й отдельной горнострелковой бригады, дислоцированной в направлении Зода, и по две стартовые позиции дивизионов С-300 и С-125», - отмечают СМИ.
Кроме этого, уничтожено большое количество военной техники ВС Армении, включая 20 пушек и гаубиц, свыше десяти минометов, 32 единицы автомобильной техники, шесть из которых были нагружены боеприпасами, разгромлена система ПВО противника.
В целом, в ходе решительных ответных мер ВС Азербайджана было уничтожено до 450 человек живой силы противника, отмечают СМИ.
Р.Ахмедов
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