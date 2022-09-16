Latvenergo будет сотрудничать с германской RWE в развитии морских ветропарков

Latvenergo будет сотрудничать с германской энергетической компанией RWE в сфере морских ветровых электростанций, сообщает BNS со ссылкой на председателя правления латвийской энергокмпании Мартиньша Чаксте.
В пятницу компании подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает работу над строительством морских ветропарков в Балтийском море в ближайшие годы. По словам Чаксте, проект должен быть завершен к 2030 году.
Latvenergo начала сотрудничество с RWE, чтобы пополнить портфель генерации, продвигать достижение национальных климатических целей и укрепить энергетическую безопасность.
Чаксте подчеркнул, что у Латвии очень длинная береговая линия, а энергия ветра в Балтийском море намного больше, чем республика может потреблять сама, поэтому можно работать и над экспортными возможностями.
Чаксте добавил, что морские ветропарки включены в стратегию Latvenergo, но в первую очередь будут построены наземные ветропарки, что обусловлено их более передовыми технологиями.
Исполнительный директор по развитию ветроэнергетики RWE Renewables Свен Утермелен отметил, что у компании 18 морских ветровых электростанций, три из которых находятся в Балтийском море. "Мы готовы предоставить наш опыт и знания для реализации первой в Латвии морской ветряной электростанции и для укрепления энергетической безопасности как Латвии, так и соседних стран, а также для продвижения экспорта энергии в Европу", - сказал он.
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