Зангезурский коридор будет выгоден для всех стран вдоль этого маршрута – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что запуск Зангезурского коридора будет выгодным для всех стран, вдоль которых он проходит.

«Урегулирование карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в регионе. Открытие Зангезурского коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона, он будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута», - сказал Алиев, выступая в пятницу на саммите ШОС в Самарканде.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Алиев в своем выступление отметил, что Азербайджан в настоящее время на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре – осуществляет строительство автомобильных дорог протяженностью несколько тысяч км и сотни км железнодорожных дорог.

Президент подчеркнул, что Азербайджан активно вкладывает инвестиции в расширение транспортно-логических возможностей. В частности, потенциал грузоперевозок Бакинского морского международного торгового порта составляет 15 млн тонн, но он может быть увеличен до 25 млн тонн в год.

Кроме этого, у Азербайджана самый большой торговый флот на Каспии – 52 судна.

По его словам, Азербайджан обладает крупным гражданско-грузовым авиафлотом из 18 самолетов. «К концу 2024 года число международных аэропортов, действующих в Азербайджане, увеличится с 7 до 9», - подчеркнул президент.

Алиев добавил, что за 7 месяцев 2022 года транзитные перевозки через Азербайджан выросли почти на 50%.

А.Азизов