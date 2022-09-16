Зангезурский коридор будет выгоден для всех стран вдоль этого маршрута – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что запуск Зангезурского коридора будет выгодным для всех стран, вдоль которых он проходит.
«Урегулирование карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в регионе. Открытие Зангезурского коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона, он будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута», - сказал Алиев, выступая в пятницу на саммите ШОС в Самарканде.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Алиев в своем выступление отметил, что Азербайджан в настоящее время на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре – осуществляет строительство автомобильных дорог протяженностью несколько тысяч км и сотни км железнодорожных дорог.
Президент подчеркнул, что Азербайджан активно вкладывает инвестиции в расширение транспортно-логических возможностей. В частности, потенциал грузоперевозок Бакинского морского международного торгового порта составляет 15 млн тонн, но он может быть увеличен до 25 млн тонн в год.
Кроме этого, у Азербайджана самый большой торговый флот на Каспии – 52 судна.
По его словам, Азербайджан обладает крупным гражданско-грузовым авиафлотом из 18 самолетов. «К концу 2024 года число международных аэропортов, действующих в Азербайджане, увеличится с 7 до 9», - подчеркнул президент.
Алиев добавил, что за 7 месяцев 2022 года транзитные перевозки через Азербайджан выросли почти на 50%.
А.Азизов
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