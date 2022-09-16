Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 16.09.2022 14:35

Зангезурский коридор будет выгоден для всех стран вдоль этого маршрута – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что запуск Зангезурского коридора будет выгодным для всех стран, вдоль которых он проходит.

«Урегулирование карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в регионе. Открытие Зангезурского коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона, он будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута», - сказал Алиев, выступая в пятницу на саммите ШОС в Самарканде.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Алиев в своем выступление отметил, что Азербайджан в настоящее время на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре – осуществляет строительство автомобильных дорог протяженностью несколько тысяч км и сотни км железнодорожных дорог.

Президент подчеркнул, что Азербайджан активно вкладывает инвестиции в расширение транспортно-логических возможностей. В частности, потенциал грузоперевозок Бакинского морского международного торгового порта составляет 15 млн тонн, но он может быть увеличен до 25 млн тонн в год.

Кроме этого, у Азербайджана самый большой торговый флот на Каспии – 52 судна.

По его словам, Азербайджан обладает крупным гражданско-грузовым авиафлотом из 18 самолетов. «К концу 2024 года число международных аэропортов, действующих в Азербайджане, увеличится с 7 до 9», - подчеркнул президент.

Алиев добавил, что за 7 месяцев 2022 года транзитные перевозки через Азербайджан выросли почти на 50%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, КОРИДОР, ВЫГОДА


Похожие новости


Алиев заявляет о широкомасштабных работах в Зангезурском коридоре Азербайджанская часть ж/д в рамках Зангезурского коридора будет готова в 2023г - Алиев Баку и Ереван обсуждают правовой режим Зангезурского коридора – Алиев Алиев: Условия функционирования для Зангезурского и Лачинского коридоров должны быть идентичными Алиев требует от Армении назвать сроки открытия Зангезурcкого коридора Алиев уверен в реализации Зангезурского коридора

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az