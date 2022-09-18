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СНГ 18.09.2022 15:40

В Кыргызстане объявили 19 сентября Днем траура

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 19 сентября Днем национального траура по погибшим в боестолкновениях на границе с Таджикистаном.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября объявлен Днем национального траура в республике", - сообщает в воскресенье пресс-служба президента страны.

В День национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустит государственные флаги Кыргызстана. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано в день национального траура отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений погибли 36 человек, 134 получили ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ГРАНИЦА, ТРАУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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