Алиев принял верительные грамоты новых послов Кувейта и Венгрии в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты нового посла Кувейта Абдуллы Мухаммеда Абдуллы Альмауиди, сообщает сайт азербайджанского лидера. Кроме этого, Алиев принял верительные грамоты нового посла Венгрии Тамаша Йожефа Тормана. Х.Насирзаде

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