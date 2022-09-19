Алиев принял верительные грамоты новых послов Кувейта и Венгрии в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты нового посла Кувейта Абдуллы Мухаммеда Абдуллы Альмауиди, сообщает сайт азербайджанского лидера.
Кроме этого, Алиев принял верительные грамоты нового посла Венгрии Тамаша Йожефа Тормана.
Х.Насирзаде
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