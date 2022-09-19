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Внешняя политика 19.09.2022 16:00

Алиев принял верительные грамоты новых послов Кувейта и Венгрии в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты нового посла Кувейта Абдуллы Мухаммеда Абдуллы Альмауиди, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Кроме этого, Алиев принял верительные грамоты нового посла Венгрии Тамаша Йожефа Тормана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, ГРАМОТЫ


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