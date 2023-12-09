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Внешняя политика 09.12.2023 12:35

Алиев сменил послов Азербайджана в Беларуси, Молдове и Румынии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил новых послов в Молдове, Румынии и Беларуси.

Согласно распоряжениям главы государства, Ульви Бахшалиев отозван с должности посла Азербайджана в Беларуси (одновременно постоянного полномочного представителя Азербайджанской Республики при уставных и иных органах Содружества Независимых Государств) и назначен послом в Молдове.

В свою очередь, Гудси Османов отозван с должности посла в Молдове и назначен послом в Румынии.

Гусейн Наджафов отозван с должности посла в Румынии.

Кроме этого, Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента, и назначен послом в Беларусь.

Тексты всех распоряжений опубликованы на сайте главы государства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, РОТАЦИЯ


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