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Дальнее зарубежье 03.09.2023 12:30

Нигерия отзывает всех послов кроме постпредов при ООН

Президент Нигерии Бола Тинубу отозвал всех послов страны за исключением постоянных представителей при ООН в Женеве и Нью-Йорке.

"Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех (...) послов по всему миру. Директива президента представляет собой результат тщательного изучения текущего положения дел в нигерийских консульствах и посольствах", - говорится в заявлении главы государства, опубликованном накануне в соцсети X (ранее твиттер).

В нем отмечается, что решение направлено на повышение эффективности и качества работы дипмиссий.

При этом не отзываются постоянные представители Нигерии при ООН в Женеве и Нью-Йорке - "ввиду предстоящей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций".

78-я сессия Генассамблеи ООН стартует 5 сентября, с 19 по 26 сентября в ее рамках пройдут политические дискуссии высокого уровня.

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Тэги: НИГЕРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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