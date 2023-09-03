Нигерия отзывает всех послов кроме постпредов при ООН

Президент Нигерии Бола Тинубу отозвал всех послов страны за исключением постоянных представителей при ООН в Женеве и Нью-Йорке.
"Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех (...) послов по всему миру. Директива президента представляет собой результат тщательного изучения текущего положения дел в нигерийских консульствах и посольствах", - говорится в заявлении главы государства, опубликованном накануне в соцсети X (ранее твиттер).
В нем отмечается, что решение направлено на повышение эффективности и качества работы дипмиссий.
При этом не отзываются постоянные представители Нигерии при ООН в Женеве и Нью-Йорке - "ввиду предстоящей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций".
78-я сессия Генассамблеи ООН стартует 5 сентября, с 19 по 26 сентября в ее рамках пройдут политические дискуссии высокого уровня.
Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино
Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Дашкесане и Нахчыване
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана
В Китае состоялась церемония открытия Торгового дома Азербайджана
Обсуждены перспективы развития азербайджано-китайских экономических отношений
ANAMA направит свыше 1 млн манатов на закупку микроавтобусов
Самолет тайваньской авиакомпании «EVA Air» совершил вынужденную посадку в Баку
Алиев выделил средства на вознаграждения за высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде студентов и Европейском летнем юношеском фестивале
Алиев распорядился выделить 1 млн манатов Управлению мусульман Кавказа
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС