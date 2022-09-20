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Тайфун "Нанмадол" унес жизни двух человек в Японии, более 150 ранены - СМИ

Более 150 человек получили ранения и двое погибли в результате прохождения мощного тайфуна "Нанмадол" в Японии, сообщают местные СМИ.

В префектуре Миядзаки мужчина скончался после того, как его дом был разрушен оползнем. Тело другого погибшего было извлечено из затопленного автомобиля.

Один человек числится пропавшим без вести в префектуре Хиросима.

По данным правительств префектур, на которые обрушился тайфун, по меньшей мере 151 человек получил ранения.

Как сообщила компания Kyushu Electric Power Co., более 350 тыс. домов все еще остаются без электричества.

The Japan Railway group сообщает, что скоростные поезда "Синкансэн" во вторник утром работают в обычном режиме. Однако могут быть некоторые задержки, поскольку поезда ходят с меньшей скоростью.

Japan Airlines отменила 43 авиарейса, а All Nippon Airways - 30 рейсов на вторник.

Другие авиакомпании также отменили некоторые рейсы, в основном на маршрутах, обслуживающих регионы Кюсю и Кансай.

Согласно прогнозам, во вторник тайфун ослабнет. При этом ожидается, что до утра среды в центральной и восточной Японии, включая Токио, выпадет до 120 мм осадков, а на северо-востоке - до 100 мм.

Метеорологи призывают людей быть начеку в связи с оползнями, разливами рек, наводнениями в низменных районах, сильными ветрами и высокими волнами.

Тайфун "Нанмадол" обрушился на юго-запад Японии в воскресенье. Из-за ураганных ветров и штормовых волн несколько миллионов людей были вынуждены эвакуироваться, прервано движение поездов, паромное сообщение, закрыты местные аэропорты.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, ГИБЕЛЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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