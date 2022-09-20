Власти Франции приняли все меры для обеспечения безопасности посольства Азербайджана в Париже – МИД

В министерстве иностранных дел (МИД) Франции выразили сожаление в связи с нападением 18 сентября армянских радикалов на посольство Азербайджана в Париже.

О реакции официального Парижа написал в твиттере посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

«Мы сожалеем о неприемлемых инцидентах, направленных против посольства Азербайджана в Париже», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД подчеркивает, что власти Франции «приняли все меры по обеспечению безопасности посольства и его нормальному функционированию». «Они сохраняют бдительность, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», - заявили в МИД Франции.

Как сообщалось ранее, 18 сентября представители армянской диаспоры Франции атаковали посольство Азербайджана в Париже. На следующий день посол Франции в Баку Закари Гросс был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста из-за нападения на здание посольства Азербайджана в Париже. Как сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, от Франции потребовали тщательно расследовать инцидент, привлечь виновных к ответственности и возместить ущерб.

Р.Керимов