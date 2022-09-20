Алиев выделил 800 тыс. манатов на работы по проектированию и строительству сел Забух и Сус в Лачинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении на начальном этапе 800 тыс. манатов на работы по проектированию и строительству сел Забух и Сус в Лачинском районе (Восточно-Зангезурский экономический район), освобожденных от армянской оккупации.

Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства будут выделены Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев из средств госбюджета в рамках, предусмотренных на 2022 год на работы по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщалось ранее, села Забух и Сус находились вдоль Лачинского коридора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 августа заявил, что азербайджанские военные разместились и взяли под контроль город Лачин, а также села Забух и Сус.

Н.Аббасова