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ТЭК 20.09.2022 21:42

Литва в 2023г может направить 1,3 млрд евро на субсидии населению за энерготарифы

Цены на газ и электроэнергию для населения в Литве в 2023 году, по предварительным оценкам правительства, могут быть увеличены дважды - в целом на 80%, на меры поддержки в бюджете может быть предусмотрено около 1,3 млрд евро. Об этом говорится в письме президента Гитанаса Науседы, направленном руководителям фракций Сейма.

В письме, с которым ознакомилось агентство BNS, содержатся предложения по выходу из энергокризиса. "Правительство ориентировочно планирует около 1,3 млрд евро субсидий (1,9% ВВП) на электроэнергию и газ для жителей при росте цен два раза за год по 40% (с января и с июля) (. . .) Если бы цена электроэнергии после субсидирования бытовых потребителей была зафиксирована на уровне 24 цента (за 1 кВт.ч - ИФ) на первое полугодие, это стоило бы дополнительно 0,4% ВВП (300 млн евро) (. . .) Это необходимая и достижимая поддержка со стороны государства для жителей в условиях энергетического кризиса", - говорится в нем.

Как заявила агентству BNS премьер-министр Ингрида Шимоните, у правительства есть разные подсчеты относительно того, сколько средств понадобится на компенсации при разных рыночных ценах.

С июля этого года компенсация, выплачиваемая государством за газ и электроэнергию, рассчитывается таким образом, чтобы для потребителей рост цен не превышал 40%. В настоящее время за 1 кВт.ч электроэнергии они платят до 9 центов, за кубометр газа - до 54 центов.

Крупный литовский бизнес просит правительство предоставить субсидии на электроэнергию и газ, зафиксировать хотя бы часть цены на электроэнергию, предоставить около миллиарда евро в виде льготных кредитов для оборудования собственных источников энергии.

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Тэги: ЛИТВА, ЭНЕРГЕТИКА, КОМПЕНСАЦИИ


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