Литва в 2023г может направить 1,3 млрд евро на субсидии населению за энерготарифы

Цены на газ и электроэнергию для населения в Литве в 2023 году, по предварительным оценкам правительства, могут быть увеличены дважды - в целом на 80%, на меры поддержки в бюджете может быть предусмотрено около 1,3 млрд евро. Об этом говорится в письме президента Гитанаса Науседы, направленном руководителям фракций Сейма.
В письме, с которым ознакомилось агентство BNS, содержатся предложения по выходу из энергокризиса. "Правительство ориентировочно планирует около 1,3 млрд евро субсидий (1,9% ВВП) на электроэнергию и газ для жителей при росте цен два раза за год по 40% (с января и с июля) (. . .) Если бы цена электроэнергии после субсидирования бытовых потребителей была зафиксирована на уровне 24 цента (за 1 кВт.ч - ИФ) на первое полугодие, это стоило бы дополнительно 0,4% ВВП (300 млн евро) (. . .) Это необходимая и достижимая поддержка со стороны государства для жителей в условиях энергетического кризиса", - говорится в нем.
Как заявила агентству BNS премьер-министр Ингрида Шимоните, у правительства есть разные подсчеты относительно того, сколько средств понадобится на компенсации при разных рыночных ценах.
С июля этого года компенсация, выплачиваемая государством за газ и электроэнергию, рассчитывается таким образом, чтобы для потребителей рост цен не превышал 40%. В настоящее время за 1 кВт.ч электроэнергии они платят до 9 центов, за кубометр газа - до 54 центов.
Крупный литовский бизнес просит правительство предоставить субсидии на электроэнергию и газ, зафиксировать хотя бы часть цены на электроэнергию, предоставить около миллиарда евро в виде льготных кредитов для оборудования собственных источников энергии.
Блинкен и Чавушоглу обсудили пути содействия диалогу между Азербайджаном и Арменией
Баку выдвинул Парижу пять требований после нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
Алиев выделил 1 млн манатов на проектирование и строительства села Шюкюрбейли в Джабраильском районе
Сеть отелей Hilton займется дизайном интерьера космической станции Starlab
Гран-при Азербайджана Формула-1 в 2023 году состоится в конце апреля
Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного раунда ЧЕ-2024 из-за санкций УЕФА
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
США не ждут прорыва по теме СВПД на Генассамблее ООН
Казахстан будет способствовать снижению негативных последствий ограниченного доступа к энергоносителям в мире - Токаев
Финляндия просит Еврокомиссию ограничить въезд россиян в ЕС и распространить санкции на туристические визы
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Оплачивайте в Google Pay картами Yelo Visa и получайте скидки
Kapital Bank открыл свой 110-ый по счету филиал
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично