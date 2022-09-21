Шахбазов принимает участие в международной газовой конференции в Румынии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в V Международной румынской газовой конференции. «Конференция пройдет 21-22 сентября в Бухаресте. Шахбазов принимает участие в мероприятии по приглашению министра энергетики Румынии Виргила-Даниеля Попеску», - отмечает Минэнерго. По данным ведомства, Шахбазов выступит на конференции, а также проведет ряд двухсторонних встреч с представителями нефтегазовых компаний ЕС и других стран. Б.Рустамбеков

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