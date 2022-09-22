В Женеве учредили Швейцарско-азербайджанскую торгово-промышленную палату

В Женеве в среду прошла учредительная конференция Швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (SACCI).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в KOBIA, в рамках конференции утверждена новая структура палаты, избрано правление и новые члены палаты, обсуждена работа, которую предстоит проделать в рамках палаты в предстоящий период.

Кроме этого, были организованы двусторонние встречи между азербайджанскими и швейцарскими компаниями, входящими в SACCI.

Х.Насирзаде