Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 82.94 -1.00 Brent 89.83 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 22.09.2022 10:58

В Женеве учредили Швейцарско-азербайджанскую торгово-промышленную палату

В Женеве в среду прошла учредительная конференция Швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (SACCI).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в KOBIA, в рамках конференции утверждена новая структура палаты, избрано правление и новые члены палаты, обсуждена работа, которую предстоит проделать в рамках палаты в предстоящий период.

Кроме этого, были организованы двусторонние встречи между азербайджанскими и швейцарскими компаниями, входящими в SACCI.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ПАЛАТА, СОЗДАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az