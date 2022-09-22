Соглашение с Азербайджаном об увеличении поставок газа содействует усилиям ЕС по диверсификации источников энергии - Боррель

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о важности для Евросоюза соглашения с Азербайджаном об удвоении поставок газа в Европу к 2027 году.
«Подписанное с Азербайджаном газовое соглашение (в июле 2022 года – ИФ) будет способствовать усилиям ЕС по диверсификации источников энергии», - заявил Боррель.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он добавил, что этот договор «также закладывает основу для сотрудничества в области энергоэффективности и экологически чистой энергии, тем самым способствуя достижению целей Парижского соглашения».
Боррель добавил, что ЕС готов также продолжать диалог с Азербайджаном по вопросам развития демократии и верховенства закона.
Как сообщалось ранее, Азербайджан и ЕС 18 июля 2022 года подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики. Согласно документу, поставки газа из Азербайджана в ЕС к 2027 году достигнут 20 млрд кубометров.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в ЕС. В 2021 году в Италию, Грецию и Болгарию было поставлено 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем поставок увеличится на 40% - до 11,5 млрд кубометров.
Р.Керимов
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