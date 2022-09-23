В Азербайджане в октябре пройдет I Национальный градостроительный форум

В Азербайджане 5-6 октября пройдет I Национальный градостроительный форум (NUFA).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт организаторов мероприятия, «NUFA предоставит уникальную возможность для международного и многостороннего сотрудничества в области восстановления городов и предложит платформу для обмена знаниями и опытом при выявлении препятствий».

«Мы также надеемся, что это позволит Азербайджану поделиться своим опытом применения самых передовых и инновационных градостроительных решений для восстановления городов», - подчеркивают организаторы.

Основная часть форума пройдет в городе Агдам.

Его участники обсудят постконфликтную реабилитацию территорий – проблемы, которые необходимо преодолеть, и призыв к действию; постконфликтное восстановление культурно-исторического наследия; внедрение «зеленых инноваций», а также развитие «зеленой экономики».

В частности, в рамках мероприятия правительство Азербайджана планирует провести презентацию работ, проведенных в «умном селе» Агалы Зангиланского района.

Организаторами мероприятия выступают правительство Азербайджана и ООН.

Х.Насирзаде