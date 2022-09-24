Зангезурский коридор позволит обеспечить кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отмечает важность запуска Зангезурского коридора с точки зрения обеспечения кратчайшего сухопутного маршрута между Китаей и Южной Европой.
Транспортный узел, формируемый путем восстановления коммуникаций и реализацией проекта Зангезурского коридора, обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой, подчеркнул министр, выступая в пятницу на 46-м совещании «Группы 77 плюс Китай» на уровне глав МИД в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США). Его слова приводит в субботу МИД Азербайджана.
Согласно внешнеполитическому ведомству, азербайджанский министр обратил внимание на важность глобальной солидарности и сотрудничества в борьбе с продовольственным, топливным и финансовым кризисами, а также преодолении их последствий. Им была выражена уверенность в том, что G77 может способствовать консолидации совместных усилий, а также укреплению солидарности, сотрудничества в борьбе с указанными глобальными проблемами.
Байрамов заявил, что, несмотря на то, что Азербайджан является относительно новым членом G77, он стремится внести активный вклад в работу этой группы. В этой смысле глава внешнеполитического ведомства заметил, что Азербайджан как действующий председатель Движения неприсоединения (ДН) стремится наладить эффективное взаимодействие между ДН и G77.
Министр добавил, что Азербайджан оказал международную гуманитарную, техническую и финансовую помощь более 80 развивающимся странам в решении проблем, вызванных пандемией COVID-19, и намерен продолжить оказывать поддержку в качестве одного из надежных партнеров в рамках сотрудничества Юг-Юг.
Р.Керимов
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