Шольц прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с кронпринцем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в субботу в Саудовскую Аравию, эта страна стала первой остановкой его ближневосточного турне, сообщает агентство Associated Press.
В Джидде Шольц проведет встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Далее, как ожидается, из Саудовской Аравии Шольц вылетит в Абу-Даби, где встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Конечная остановка его турне - Доха, где Шольц встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Перед началом турне СМИ сообщали, что в ходе ближневосточного турне Шольц рассчитывает не только заключить соглашения о поставках сжиженного природного газа, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.
Стокгольм готов поддержать посреднические усилия для стабилизации ситуации на Южном Кавказе
Гасанов и Акар обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы военного сотрудничества
Зангезурский коридор позволит обеспечить кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой - Байрамов
Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета-2023 и представит его президенту
В Беларуси на полгода вводится запрет на экспорт зерновых
Свыше 4,5 млн тонн продукции АПК экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки
В Азербайджане почти на треть снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Алиев распорядился создать комиссию по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично