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СНГ 25.09.2022 09:30

Глава МИД Таджикистана обвинил Кыргызстан в «создании видимости отвода войск» от границы

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая в Нью-Йорке на общих прениях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций, заявил, что Кыргызстан отходит от достигнутых договоренностей.

"Достойно сожаления, что Кыргызстан отходит от достигнутых договоренностей, создавая ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения, укрывая их в приграничных населенных пунктах", - заявил министр.

Поэтому, по его словам, "ответственность за любой очередной виток напряженности на таджикско-кыргызской границе будет полностью лежать на Кыргызстане".

Он напомнил, что 19 сентября уполномоченные лица двух сторон подписали Протокол об урегулировании ситуации на границе. Мухриддин отметил, что все боевые действия прекращены, войска и военная техника обеих сторон должны быть отведены в места их постоянной дислокации.

"Главное - обе стороны подтвердили свою приверженность решению всех двусторонних вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами. Таджикистан следовал и всегда будет следовать этому принципу при возникновении любых вопросов, включая урегулирование ситуации на границе", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Министр заявил, что "в результате военной агрессии со стороны Кыргызстана были убиты более сорока и пострадали около двухсот мирных жителей Таджикистана".

По словам Мухриддина, случившаяся трагедия в районе границы не случайна, "еще с осени прошлого года наши соседи вели подготовку агрессии, которая проявлялась в создании военной инфраструктуры вблизи наших границ".

По его словам, на сегодняшний день обе страны смогли согласовать и подготовить проектное описание около 602 километров границы, что составляет примерно 61% от её общей протяженности.

Мухриддин заявил, что Таджикистан, опираясь на международную практику определения границ, не раз предлагал соседям юридически зафиксировать результаты этой многолетней работы путем подписания договора об отдельных участках границы, но, по сего словам, "соседи категорически отказываются от этого предложения".

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ООН, МИД


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