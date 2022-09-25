Глава МИД Таджикистана обвинил Кыргызстан в «создании видимости отвода войск» от границы

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая в Нью-Йорке на общих прениях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций, заявил, что Кыргызстан отходит от достигнутых договоренностей.
"Достойно сожаления, что Кыргызстан отходит от достигнутых договоренностей, создавая ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения, укрывая их в приграничных населенных пунктах", - заявил министр.
Поэтому, по его словам, "ответственность за любой очередной виток напряженности на таджикско-кыргызской границе будет полностью лежать на Кыргызстане".
Он напомнил, что 19 сентября уполномоченные лица двух сторон подписали Протокол об урегулировании ситуации на границе. Мухриддин отметил, что все боевые действия прекращены, войска и военная техника обеих сторон должны быть отведены в места их постоянной дислокации.
"Главное - обе стороны подтвердили свою приверженность решению всех двусторонних вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами. Таджикистан следовал и всегда будет следовать этому принципу при возникновении любых вопросов, включая урегулирование ситуации на границе", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Министр заявил, что "в результате военной агрессии со стороны Кыргызстана были убиты более сорока и пострадали около двухсот мирных жителей Таджикистана".
По словам Мухриддина, случившаяся трагедия в районе границы не случайна, "еще с осени прошлого года наши соседи вели подготовку агрессии, которая проявлялась в создании военной инфраструктуры вблизи наших границ".
По его словам, на сегодняшний день обе страны смогли согласовать и подготовить проектное описание около 602 километров границы, что составляет примерно 61% от её общей протяженности.
Мухриддин заявил, что Таджикистан, опираясь на международную практику определения границ, не раз предлагал соседям юридически зафиксировать результаты этой многолетней работы путем подписания договора об отдельных участках границы, но, по сего словам, "соседи категорически отказываются от этого предложения".
Выступление Пашиняна на ГА ООН свидетельствует о том, что Ереван намерен продолжать конфронтацию с Азербайджаном - Байрамов
Баку ждет от Еревана конструктивизма в мирных переговорах - глава МИД Азербайджана
Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета-2023 и представит его президенту
В Беларуси на полгода вводится запрет на экспорт зерновых
Свыше 4,5 млн тонн продукции АПК экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 614,8 млн
В Азербайджане почти на треть снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Алиев распорядился создать комиссию по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично