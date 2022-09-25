Доверенное лицо племянника Назарбаева объявили в розыск

Сообщник племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы, обвиняемого в ряде преступлений, Эфенди Кемаль объявлен в розыск, сообщает Агентство по противодействию коррупции Казахстана.
"Агентство по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Сатыбалдыулы К. и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы К. - гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы ведомства.
По данным пресс-службы, преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем.
"Для этого ему от Сатыбалдыулы К. была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы К. 37 млрд тенге и 62 млн долларов США", - говорится в сообщении.
С февраля этого года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования, он объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается, говорится в сообщении.
Как сообщалось, главное судебное разбирательство по делу Сатыбалдыулы началось 16 сентября в столичном суде N2 района Байконур.
По информации пресс-службы горсуда, он обвиняется по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному" Уголовного кодекса республики.
Прокурор просил суд назначить ему 6 лет заключения.
Сатыбалдыулы, являющийся племянником первого президента страны Нурсултана Назарбаева, был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая супруга Гульмира также подозреваются по факту рейдерского захвата бизнеса.
В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 мдрд тенге, или более $500 млн.
Все это время Сатыбалдыулы находится под арестом с санкции суда.
Антикоррупционная служба Казахстана сообщала, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.
Баку и Ереван должны как можно скорее подписать всеобъемлющее мирное соглашение, предложенное Азербайджаном - Чавушоглу
Выступление Пашиняна на ГА ООН свидетельствует о том, что Ереван намерен продолжать конфронтацию с Азербайджаном - Байрамов
Баку ждет от Еревана конструктивизма в мирных переговорах - глава МИД Азербайджана
Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета-2023 и представит его президенту
В Беларуси на полгода вводится запрет на экспорт зерновых
Свыше 4,5 млн тонн продукции АПК экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки
В России за сутки COVID-19 заболели 46,7 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 614,8 млн
В Азербайджане почти на треть снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично