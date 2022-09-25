Доверенное лицо племянника Назарбаева объявили в розыск

Сообщник племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы, обвиняемого в ряде преступлений, Эфенди Кемаль объявлен в розыск, сообщает Агентство по противодействию коррупции Казахстана.

"Агентство по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Сатыбалдыулы К. и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы К. - гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы ведомства.

По данным пресс-службы, преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

"Для этого ему от Сатыбалдыулы К. была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы К. 37 млрд тенге и 62 млн долларов США", - говорится в сообщении.

С февраля этого года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования, он объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается, говорится в сообщении.

Как сообщалось, главное судебное разбирательство по делу Сатыбалдыулы началось 16 сентября в столичном суде N2 района Байконур.

По информации пресс-службы горсуда, он обвиняется по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному" Уголовного кодекса республики.

Прокурор просил суд назначить ему 6 лет заключения.

Сатыбалдыулы, являющийся племянником первого президента страны Нурсултана Назарбаева, был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая супруга Гульмира также подозреваются по факту рейдерского захвата бизнеса.

В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 мдрд тенге, или более $500 млн.

Все это время Сатыбалдыулы находится под арестом с санкции суда.

Антикоррупционная служба Казахстана сообщала, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.