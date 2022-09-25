Власти Китая закрыли для навигации один из районов в северо-западной части Желтого моря

Управление морской безопасности КНР распространило уведомление о закрытии для судоходства одного из районов на севере Желтого моря. В уведомлении, размещенном на сайте ведомства, говорится, что с 16:00 (12:00 по бакинскому времени) 25 сентября до 16:00 2 октября для навигации закрывается Бохайский залив. Причиной закрытия района названо "выполнение военных задач". На сайте приводятся точные координаты закрытого района.

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