Азербайджан к 2024г полностью будет охвачен широкополосным интернетом с минимальной скоростью 25 Mb/s - Набиев

В Азербайджане до 2024 года планируется полное покрытие страны широкополосным интернетом с минимальной скоростью 25 Mb/s, заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

«Благодаря поэтапно реализуемому проекту к 2024 году в Азербайджане будет достигнуто полное покрытие широкополосным интернетом со скоростью не менее 25 Mb/s», - сказал Набиев в Бухаресте в ходе заседания круглого стола на тему «Построение для каждого более лучшего цифрового будущего».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», «круглый стол» состоялся в преддверии очередной Уполномоченной конференции Международного телекоммуникационного союза (ITU), которая пройдет в Бухаресте с 26 сентября по 14 октября.

Б.Рустамбеков