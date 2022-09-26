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Регион 26.09.2022 14:57

Володин заявил о готовности начать подготовку конференции стран Каспия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой предложил предпринять активные шаги по подготовке встречи парламентариев в рамках конференции стран Каспийского моря.

"Что касается проведения в рамках парламентского измерения конференции стран Каспийского моря, если вы поддержите, мы буквально завтра подготовим такое обращение, проработаем его по линии МИДов с государствами, входящими в Каспийский бассейн", - сказал Володин в понедельник на встрече.

Он считает, что в таком случае можно будет определить и примерную дату проведения такой конференции, и заметил, что эта инициатива зародилась в Баку.

Кроме этого, Володин сообщил о шагах, предпринимаемых для того, чтобы эффективно реализовывалась Декларация о союзническом взаимодействии Азербайджана и РФ, подписанная президентами обеих стран 22 февраля этого года, "где есть специальный пункт о необходимости развития межпарламентских связей".

Володин пригласил Гафарову в Россию для того, чтобы завершить обсуждение соответствующего соглашения, которое подготовлено, заметив, что правильно было бы его подписать в ходе ее официального визита.

Спикер Госдумы также отметил отношение руководства Азербайджана к русскому языку. "Это следует как пример показывать другим странам", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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