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Транспорт и связь 26.09.2022 17:16

Стоимость билетов на рейсы AZAL Москва-Баку составляют от 409 до 869 евро

Стоимость авиабилетов, предлагаемых авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) по маршруту Москва-Баку, составляет от 409 до 869 евро в зависимости от класса обслуживания.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе AZAL, стоимость билета эконом-класса составляет 409 евро, бизнес-класса – 769 евро, «VIP-клуб» - 869 евро.

При этом в авиакомпании подчеркнули, что в настоящее время наблюдается повышенный спрос на рейсы из РФ в Азербайджан. «Стоимость авиабилетов напрямую зависит от спроса, числа свободных мест на рейсе, даты покупки билета, сезона полетов и ряда других критериев», - добавили в AZAL.

Помимо AZAL рейсы из России в Азербайджан также выполняют российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Utair», «Азимут» и другие. «Каждая авиакомпания самостоятельно формирует свою ценовую политику», - заявили в AZAL.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: AZAL, МОСКВА, БИЛЕТЫ


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