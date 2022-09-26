Стоимость билетов на рейсы AZAL Москва-Баку составляют от 409 до 869 евро

Стоимость авиабилетов, предлагаемых авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) по маршруту Москва-Баку, составляет от 409 до 869 евро в зависимости от класса обслуживания.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе AZAL, стоимость билета эконом-класса составляет 409 евро, бизнес-класса – 769 евро, «VIP-клуб» - 869 евро.
При этом в авиакомпании подчеркнули, что в настоящее время наблюдается повышенный спрос на рейсы из РФ в Азербайджан. «Стоимость авиабилетов напрямую зависит от спроса, числа свободных мест на рейсе, даты покупки билета, сезона полетов и ряда других критериев», - добавили в AZAL.
Помимо AZAL рейсы из России в Азербайджан также выполняют российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Utair», «Азимут» и другие. «Каждая авиакомпания самостоятельно формирует свою ценовую политику», - заявили в AZAL.
Р.Ахмедов
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