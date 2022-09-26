Банки Китая увеличили выпуск карт на 3% в 2021 году

В КНР на конец прошлого года насчитывалось 9,25 млрд банковских карт, свидетельствуют данные Китайской ассоциации банков.

В 2021 году в стране было выпущено 270 млн банковских карт, что на 3% превышает показатель за предыдущий год. Объем транзакций по ним увеличился на 33,8% и достиг 1 трлн 60,6 млрд юаней.

Остаток непогашенной задолженности на картах вырос на 8,9% - до 8,62 трлн юаней, сообщает агентство "Синьхуа".