Международный аэропорт Дасин в Пекине обслужил свыше 52 млн пассажиров за 3 года работы

Общий пассажиропоток пекинского международного аэропорта Дасин (Daxing) за время его функционирования превысил 52 млн пассажиров, грузооборот составил около 370 тыс. тонн.

В воскресенье исполнилось три года с начала работы воздушной гавани, сообщает агентство "Синьхуа".

С того момента Дасин обслужил около порядка 450 тыс. рейсов.

В настоящее время в аэропорту присутствуют 26 китайских авиакомпаний, которые осуществляют полеты по 266 маршрутам, соединяющим 185 городов.

Дасин был официально открыт 25 сентября 2019 года. Аэропорт имеет четыре взлетно-посадочные полосы и находится на границе южного района Пекина Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. До пандемии коронавируса COVID-19 планировалось, что к 2025 году он будет ежегодно обслуживать 72 млн человек.

Ранее главным аэропортом Пекина являлся Шоуду к северо-востоку от города. Пуск в эксплуатацию Дасина, расположенного к югу от китайской столицы, позволил существенно разгрузить Шоуду.