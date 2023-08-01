Из-за наводнений в Пекине погибли 11 человек

Не менее 11 человек погибли и еще 27 пропали без вести из-за наводнения в Пекине, сообщает Associated Press.

По данным агентства, власти китайской столицы также объявили эвакуацию для более 50 тыс. жителей, дома которых расположены в затопленных районах.

В Пекине перекрыто движение по некоторым трассам, закрыты железнодорожные станции.

Сильнейшие ливни в Пекине и других городах страны вызвал тайфун "Доксури". Накануне в стране зафиксировали рекордное количество осадков в этом году.

Ранее "Доксури" обрушился на Филиппины, неделя непогоды привела к гибели 39 человек. Тысячи людей остались без крыши над головой, или были вынуждены эвакуироваться. Также тайфун принес проливные дожди и сильный ветер на Тайвань, особенно пострадал архипелаг Пэнху в южной части Тайваньского пролива.

Кроме того, метеорологи предупреждают о приближении тайфуна "Ханун", который ударит по Китаю на этой неделе.

"Ханун" во вторник обрушился на японский остров Окинава. Тайфун, движущийся со скоростью 20 км/ч, вызвал сильные ветры, скорость которых достигла 45 м/с.

Из-за тайфуна во вторник на Окинаве временно закрылся офис местной администрации. Кроме того, власти острова отменили сотни рейсов в аэропорту Наха.