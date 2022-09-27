Токаев: Казахстан будет придерживаться нейтральной позиции во внешней политике

Казахстан придерживается нейтральной позиции во внешней политике, чтобы сохранить мир с соседними государствами и внутри страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В этот сложный период, когда ситуацию усугубляет санкционное противостояние крупных держав, особенно важно сохранить согласие народа. Источник благополучия - наше единство. Эти слова имеют глубокий смысл. Благополучие означает экономику, а единство - политику. Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране. Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри. Поэтому мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике", - сказал Токаев во вторник на встрече с общественностью города Шымкента.

Во внутренней политике наши важнейшие приоритеты - единство и согласие, отметил он.

Президент подчеркнул, что в нынешней крайне сложной геополитической ситуации внешняя политика Казахстана направлена на обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления нашей государственности.

"В центре наших усилий на международной арене - интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства. Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной", - заверил Токаев.