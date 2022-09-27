Токаев: Казахстан будет придерживаться нейтральной позиции во внешней политике

Казахстан придерживается нейтральной позиции во внешней политике, чтобы сохранить мир с соседними государствами и внутри страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В этот сложный период, когда ситуацию усугубляет санкционное противостояние крупных держав, особенно важно сохранить согласие народа. Источник благополучия - наше единство. Эти слова имеют глубокий смысл. Благополучие означает экономику, а единство - политику. Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране. Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри. Поэтому мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике", - сказал Токаев во вторник на встрече с общественностью города Шымкента.
Во внутренней политике наши важнейшие приоритеты - единство и согласие, отметил он.
Президент подчеркнул, что в нынешней крайне сложной геополитической ситуации внешняя политика Казахстана направлена на обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления нашей государственности.
"В центре наших усилий на международной арене - интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства. Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной", - заверил Токаев.
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты председателю президиума БиГ
Алиев: мы не позволим врагу снова создать для нас угрозу
ЕС и США заявили о приверженности процессу создания прочного мира на Южном Кавказе
Песков о возможной диверсии на "Северном потоке": сейчас нельзя исключать ни одну из версий
Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии выросла в 1,7 раза
Evrodizayn создаст электронную инфосистему для Минфина Азербайджана
В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших во второй Карабахской войне
Минобразования направит свыше 2,6 млн на текущий ремонт школ
Самолет авиакомпании Finnair совершил экстренную посадку в Баку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Выгодный микро кредит от Yelo Bank
Владельцы карты Birbank Cashback зарабатывают 50 манатов в месяц на бонусах
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично