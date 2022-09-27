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ТЭК 27.09.2022 19:39

Франция выступает против идеи проложить газопровод через Пиренеи

Французское правительство недовольно попытками Испании вернуться к проекту прокладки газопровода MidCat, который поставлял бы до 7 млрд кубометров природного газа в год с регазификационных терминалов в Каталонии на юго-запад Франции, пишет Financial Times.

Испания вновь завела разговоры о необходимости такого газопровода на фоне энергетического кризиса в Европе, вызванного сокращениями поставок российского газа. Альтернативным источником поставок видится сжиженный природный газ, который может доставляться в испанские порты, регазифицироваться и дальше отправляться по трубам во Францию и остальную Европу.

FT отмечает, что в Испании функционируют шесть СПГ-терминалов с пропускной мощностью 60 млрд кубометров газа в год - это треть от общих мощностей ЕС. Газ в Испанию поступает преимущественно из США и Алжира, а также из Нигерии, России, Франции, Катара и других стран.

"Этот разговор касается не только двусторонних отношений Испании и Франции. Это не вопрос общей инфраструктуры для двух стран. Нужно смотреть на более масштабную картину", - сказала министр энергетики и экологии Испании Тереза Рибейра.

Испания заполучила союзника в лице Германии, которая испытывает особенно острую нехватку топлива и рассчитывает получать газ из Испании транзитом через Францию. В прошлом месяце идею газопровода поддержал германский канцлер Олаф Шольц.

Однако Франция не готова участвовать в проекте. Французское правительство полагает, что его общая стоимость может превысить 3 млрд евро, и сомневается в заявлениях Испании, что газопровод может быть сдан в эксплуатацию осенью 2023 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также указал на то, что два уже существующих газопровода через Пиренеи использовались всего на 53% с февраля 2022 года, и отметил, что в прошлом месяце Франции даже приходилось поставлять по ним газ в Испанию. Между тем, по данным испанской энергетической компании Enagas, Испания экспортировала газ во Францию примерно в 70% дней, прошедших с начала военной операции на Украине.

Другие официальные лица во французском правительстве ставили под сомнение целесообразность инвестиций в газовую инфраструктуру на фоне приоритета ядерной энергетики и необходимости серьезных вложений в возобновляемую энергетику.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, ГАЗОПРОВОД


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