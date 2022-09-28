Турецкая Arcelik приобрела российский бизнес Whirlpool

Турецкая Arcelik Anonim Sirketi приобрела российский бизнес американской Whirlpool.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 16 сентября 100% уставного капитала АО "Индезит Интернэшнл" и с 7 сентября 100% уставного капитала ООО "Вирлпул Рус" принадлежат Arcelik Anonim Sirketi. Учредителем обеих компанией была Whirlpool.

Arcelik ранее сообщала, что сумма сделки не превысит 220 млн евро.

По итогам сделки турецкая компания получила производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.

Помимо России, приобретаемые компании работают в Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии.

По информации Whirlpool, компания планирует отразить убыток в результате продажи российских активов в размере $300-400 млн.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Вирлпул Рус" по РСБУ составила в 2021 году 40,8 млрд рублей, чистая прибыль - 1,9 млрд рублей, у "Индезит Интернэшнл" эти показатели составили 29,1 млрд и 220 млн рублей соответственно.