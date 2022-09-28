Турецкая Arcelik приобрела российский бизнес Whirlpool

Турецкая Arcelik Anonim Sirketi приобрела российский бизнес американской Whirlpool.
Согласно данным ЕГРЮЛ, с 16 сентября 100% уставного капитала АО "Индезит Интернэшнл" и с 7 сентября 100% уставного капитала ООО "Вирлпул Рус" принадлежат Arcelik Anonim Sirketi. Учредителем обеих компанией была Whirlpool.
Arcelik ранее сообщала, что сумма сделки не превысит 220 млн евро.
По итогам сделки турецкая компания получила производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.
Помимо России, приобретаемые компании работают в Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии.
По информации Whirlpool, компания планирует отразить убыток в результате продажи российских активов в размере $300-400 млн.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Вирлпул Рус" по РСБУ составила в 2021 году 40,8 млрд рублей, чистая прибыль - 1,9 млрд рублей, у "Индезит Интернэшнл" эти показатели составили 29,1 млрд и 220 млн рублей соответственно.
В Баку высоко оценили усилия советника президента США по организации переговоров делегаций Азербайджана и Армении в Белом доме
Велиев и Бурчуладзе отметили важность расширения военного сотрудничества Баку и Тбилиси
Работы по восстановлению комплекса Мехмандаровых завершатся в 2023г
ИВ Гянджи направит еще 10 млн манатов на продолжение строительства Дворца спорта
Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за слабого спроса - Bloomberg
Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
В ФРГ провели рейд в штаб-квартире ультраправых
Белый дом рассматривает возможность смены главы Минфина после выборов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab
Компания ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» приглашает женщин на должность продавца-кассира
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично