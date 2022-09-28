Берлин опасается, что «Северные потоки» выйдут из строя навсегда без срочного ремонта

Власти ФРГ полагают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" навсегда выйдут из строя, если их быстро не отремонтировать, сообщает в среду Tagesspiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.

"Если не провести быстро ремонт на газопроводах, в них попадет много морской воды, и трубопроводы подвергнутся коррозии", - отмечает издание.

После инцидента с газопроводами власти ФРГ намерены усилить контроль за движением судов в своих территориальных водах. Также Берлин намерен уделять больше внимания охране важнейшей инфраструктуры, прибрежных районов страны, строящихся терминалов по приему сжиженного природного газа и проходящих под водой телекоммуникационных кабелей.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

По данным Tagesspiegel, Федеральная разведывательная служба Германии и органы госбезопасности подозревают, что причиной инцидента стала диверсия.