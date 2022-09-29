АirBaltic весной 2023г возобновит полеты из Риги в Баку

Латвийская авиакомпания «airBaltic» с 17 мая 2023 года возобновит прямые полеты по маршруту Рига-Баку-Рига в рамках летнего расписания.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации авиаперевозчика, полеты по направлению Рига-Баку будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Вылет из Рижского аэропорта будет осуществляться в 23:15 с прибытием в аэропорт Баку в 05:05.

Вылет в обратном направлении будут выполняться по понедельникам и четвергам. Самолет будет вылетать из Баку в 06:00 с прибытием в Ригу в 10:10. Время в пути – 5 часов 10 минут. Время для каждого аэропорта указано местное.

Стоимость билета по направлению Рига-Баку начинается от 149 евро, в обратном направлении – от 188 евро.

Н.Аббасова