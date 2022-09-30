На западе Кабула 19 человек погибли в результате нападения на учебный центр

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" заявило, что в результате нападения неизвестных на учебный центр Kaaj learning center в районе Даште Барчи на западе Кабула погибли 19 человек.

"Сегодня было совершено нападение на учебный курс под названием "Кадж" в 13-м районе города Кабула. К сожалению, по предварительной информации, 19 человек погибли, еще 27 ранены", - сообщил начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран.

"Решительно осуждаем нападения на гражданские объекты, доказывающие жестокость противника. Мы надеемся, что образовательные центры всегда будут информировать органы безопасности о своих специальных программах", - заявил Задран в твиттере.

Официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что власти Афганистана найдут и накажут виновных в совершении теракта в учебном центре "Кадж".

"Мы выражаем глубочайшее сочувствие семьям жертв этого инцидента. Будут приняты серьезные меры по розыску и наказанию виновных", - подчеркнул Муджахид в своей социальной сети.

По сообщениям местных СМИ, в учебном центре находились до 400 учащихся, которые сдавали экзамены. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение. Однако по данным местных СМИ, учитывая то, что учебный центр относится к представителям народности хазара, которые являются мусульманами-шиитами, за терактом может стоять террористическая группировка "Исламское государство" - ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). До сих пор ответственность почти за все нападения на шиитские объекты в Афганистане брала на себя именно эта террористическая группировка.