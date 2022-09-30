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Инфраструктура и тендеры 30.09.2022 15:13

Структура Мелиорации и водного хозяйства направит 800 тыс. манатов на подготовку ТЭО для орошения посевных площадей

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений привлекло «GEO-SU GROUP» для подготовки технико-экономического обоснования с целью использования воды Главного Миль-Муганского коллектора для орошения посевных площадей.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайтаwww.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 800 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, ОРОШЕНИЕ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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