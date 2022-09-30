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Транспорт и связь 30.09.2022 16:33

АНТА отбирает перевозчиков на регулярные междугородние автобусные маршруты на юг Азербайджана

Агентство наземного транспорта (АНТА) объявило конкурс по отбору компаний-перевозчиков на регулярные междугородние автобусные маршруты Баку-Астара-Баку, Баку-Лянкаран-Баку, Астара-Баку-Астара, Лянкаран-Баку-Лянкаран.

Согласно условиям конкурса, компании-перевозчики по маршрутам Баку-Астара-Баку, Баку-Лянкаран-Баку, Лянкаран-Баку-Лянкаран должны иметь как минимум два автобуса средней и большой вместимости.

По маршруту Астара-Баку-Астара - минимум три автобуса средней и большой вместимости.

Претенденты должны представить необходимые документы до 17.00 27 октября, а конкурсные предложения до 17.00 10 ноября.

Вскрытие пакетов с предложениями по маршрутам Баку-Астара-Баку, Астара-Баку-Астара состоится 24 ноября, по маршрутам Баку-Лянкаран-Баку, Лянкаран-Баку-Лянкаран 25 ноября.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АНТА, АВТОБУС, МАРШРУТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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