АНТА отбирает перевозчиков на регулярные междугородние автобусные маршруты на юг Азербайджана

Агентство наземного транспорта (АНТА) объявило конкурс по отбору компаний-перевозчиков на регулярные междугородние автобусные маршруты Баку-Астара-Баку, Баку-Лянкаран-Баку, Астара-Баку-Астара, Лянкаран-Баку-Лянкаран.
Согласно условиям конкурса, компании-перевозчики по маршрутам Баку-Астара-Баку, Баку-Лянкаран-Баку, Лянкаран-Баку-Лянкаран должны иметь как минимум два автобуса средней и большой вместимости.
По маршруту Астара-Баку-Астара - минимум три автобуса средней и большой вместимости.
Претенденты должны представить необходимые документы до 17.00 27 октября, а конкурсные предложения до 17.00 10 ноября.
Вскрытие пакетов с предложениями по маршрутам Баку-Астара-Баку, Астара-Баку-Астара состоится 24 ноября, по маршрутам Баку-Лянкаран-Баку, Лянкаран-Баку-Лянкаран 25 ноября.
Б.Рустамбеков
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