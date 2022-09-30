В Дании и Швеции полагают, что утечки на «Северных потоках» вызваны взрывами мощностью в сотни килограммов в тротиловом эквиваленте

Дания и Швеция считают, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2", возможно, вызваны подводными взрывами, мощность которых составляла "сотни килограммов" в тротиловом эквиваленте, сообщают европейские СМИ со ссылкой на документ, подготовленный этими двумя странами для СБ ООН.
"Магнитуда взрывов составила 2,3 и 2,1 соответственно по шкале Рихтера, что, возможно, эквивалентно заряду взрывчатого вещества в сотни килограммов в тротиловом эквиваленте", - указано в документе Дании и Швеции.
СБ ООН, как ожидается, позже в пятницу проведет заседание по ситуации с утечками в "Северных потоках". Соответствующее заседание запросила российская сторона.
В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.
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