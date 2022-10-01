Газопровод из Ирана в Турцию остановится на профилактику со 2 по 9 октября

Магистральный газопровод из Ирана в Турцию остановится для проведения плановых профилактических работ в период со 2 по 9 октября, сообщает турецкий трубопроводный оператор Botas.

Иран является вторым после России поставщиком природного газа в Турцию.

В 2021 году Иран поставил в Турцию 9,433 млрд куб. м газа, за 7 месяцев 2022 года - 5,3 млрд куб. м.