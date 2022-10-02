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Финансы 02.10.2022 11:35

АИКГФ совместно с Агентством развития медиа провели тренинг для СМИ

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) совместно с Агентством развития медиа 29-30 сентября провели для представителей СМИ тренинг на тему «Жилищные финансы и механизмы кредитных гарантий, реализуемые государством в Азербайджане».

В ходе тренинга были проведены презентации по теме ипотечного кредитования, аренды жилых помещений с правом выкупа, а также выдачи гарантий и субсидий предпринимателям.

После окончания тренинга представителям медиа были вручены сертификаты об участии.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АИКГФ, МЕДИА, ТРЕНИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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