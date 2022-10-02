АИКГФ совместно с Агентством развития медиа провели тренинг для СМИ

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) совместно с Агентством развития медиа 29-30 сентября провели для представителей СМИ тренинг на тему «Жилищные финансы и механизмы кредитных гарантий, реализуемые государством в Азербайджане».
В ходе тренинга были проведены презентации по теме ипотечного кредитования, аренды жилых помещений с правом выкупа, а также выдачи гарантий и субсидий предпринимателям.
После окончания тренинга представителям медиа были вручены сертификаты об участии.
Х.Насирзаде
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