Великобритания не станет отменять максимальную ставку подоходного налога

Власти Великобритании решили отказаться от отмены максимальной ставки подоходного налога, составляющей 45% и применяющейся к годовому доходу свыше $150 тыс. фунтов, пишет Dow Jones.

"Решение о ставке налога в 45% стало попросту огромным отвлекающим фактором от очень мощного пакета мер", - сказал министр финансов Великобритании Квази Квартенг.

Отмена максимальной ставки подоходного налога была объявлена в конце сентября в рамках масштабной программы по снижению налогов, которая вызвала критику со стороны экспертов ввиду резкого роста дефицита госбюджета и привела к взлету доходности гособлигаций. Для смягчения последствий Банку Англии пришлось приостановить запланированное начало продажи госбондов и вместо этого снова начать покупать долговые бумаги.