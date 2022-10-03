Венгрия, Австрия и Сербия договорились совместно бороться с нелегальной миграцией

Лидеры Венгрии, Австрии и Сербии провели встречу в Будапеште, на которой договорились принять совместные меры по контролю мигрантов, которые прибывают в Сербию с целью дальнейшей нелегальной миграции в ЕС, сообщает в понедельник Associated Press.
"Мы будем напрямую поддерживать Сербию в проведении репатриаций, и мы будем помогать не только по техническим аспектам; мы сделаем все возможное и необходимое, а также будем поддерживать ее финансово", - заявил журналистам канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи. Он рассказал, что совместный план также будет включать в себя сотрудничество полиции на границах.
Нехаммер также приветствовал заявление президента Сербии Александра Вучича, согласно которому к концу года Сербия изменит свою визовую политику, сделав ее аналогичной политике ЕС. Президент планирует отменить безвизовый режим со странами, не входящими в Евросоюз. По словам Вучича, это должно остановить прибытие мигрантов в Сербию с целью последующей нелегальной миграции на запад.
В свою очередь, президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что на этой встрече лидеры "мобилизовали силы для защиты границ, чтобы уменьшить давление на нас и на ЕС".
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