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Дальнее зарубежье 03.10.2022 22:00

Венгрия, Австрия и Сербия договорились совместно бороться с нелегальной миграцией

Лидеры Венгрии, Австрии и Сербии провели встречу в Будапеште, на которой договорились принять совместные меры по контролю мигрантов, которые прибывают в Сербию с целью дальнейшей нелегальной миграции в ЕС, сообщает в понедельник Associated Press.

"Мы будем напрямую поддерживать Сербию в проведении репатриаций, и мы будем помогать не только по техническим аспектам; мы сделаем все возможное и необходимое, а также будем поддерживать ее финансово", - заявил журналистам канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи. Он рассказал, что совместный план также будет включать в себя сотрудничество полиции на границах.

Нехаммер также приветствовал заявление президента Сербии Александра Вучича, согласно которому к концу года Сербия изменит свою визовую политику, сделав ее аналогичной политике ЕС. Президент планирует отменить безвизовый режим со странами, не входящими в Евросоюз. По словам Вучича, это должно остановить прибытие мигрантов в Сербию с целью последующей нелегальной миграции на запад.

В свою очередь, президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что на этой встрече лидеры "мобилизовали силы для защиты границ, чтобы уменьшить давление на нас и на ЕС".

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Тэги: ВЕНГРИЯ, АВСТРИЯ, СЕРБИЯ, МИГРАНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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