Асадов провел совещание по состоянию транспортной сферы в Баку

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в понедельник провел рабочее совещание по ситуации в столичной транспортной сфере. «На совещании были заслушаны отчеты руководителей соответствующих структур, подробно обсуждены существующие проблемы в сфере дорожного движения в столице, даны соответствующие поручения по решению поставленных задач», - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина. Н.Аббасова

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