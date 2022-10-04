Баку призывает мировое сообщество осудить военные преступления Еревана – МИД Азербайджана

Официальный Баку осудил позицию мирового сообщества за односторонний подход к оценке событий, связанных с распространением в соцсетях фейковых видеороликов, где якобы азербайджанские военные совершили преступления.
«Если призывающие Азербайджан хотят продемонстрировать беспристрастность и справедливую позицию, им следует подойти к вопросу комплексно, расследовать многочисленные преступления, совершенные до сих пор Арменией, и потребовать привлечения виновных к ответственности перед законом», - говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.
Она подчеркнула, что мировое сообщество ни разу за 30 лет, а также в ходе Второй Карабахской войны осенью 2020 года не осудило военные преступления, совершенные Арменией.
«Какие призывы эти люди делали в связи с многочисленными военными преступлениями, совершенными Арменией в течение 30 лет, а также во время 44-дневной войны 2020 года, а также о расследовании этих преступлений и наказании виновных? Почему они игнорируют тот факт, что мины, установленные армянской стороной, до сих пор убивают мирных жителей в Азербайджане? Или они не считают установку мин на территории другой страны военным преступлением, когда боевые действия не ведутся?», - отметила она.
Абдуллаева заявила, что ответственность за гибель и ранения 250 человек, ставших жертвами мин после ноября 2020 года, большинство из которых мирные граждане Азербайджана, лежит на военно-политическом руководстве Армении. При этом, она указывает, что в Армении ни один человек не был привлечен к ответственности за многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершенные этой страной против Азербайджана с начала 90-х годов и продолжающиеся до сих пор.
Она отметила, что если преступления, совершенные Арменией, не будут расследованы, то любые заявления, касающиеся действий азербайджанских военных, официальный Баку будет расценивать, как односторонние и сделанные в результате армянской пропаганды.
Х.Насирзаде
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