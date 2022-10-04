В ИВ Лянкярана проведена операция, есть задержанные - Генпрокуратура

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело операцию в исполнительной власти города Лянкяран (юг Азербайджана), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в генеральной прокуратуре. «В результате операции были задержаны некоторые должностные лица», - отметили в ведомстве. В Генпрокуратуре добавили, что позже будет предоставлена более подробная информация об операции. Р.Керимов

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