В ИВ Лянкярана проведена операция, есть задержанные - Генпрокуратура

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело операцию в исполнительной власти города Лянкяран (юг Азербайджана), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в генеральной прокуратуре.
«В результате операции были задержаны некоторые должностные лица», - отметили в ведомстве.
В Генпрокуратуре добавили, что позже будет предоставлена более подробная информация об операции.
Р.Керимов
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