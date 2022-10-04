Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев, а затем - Москву для переговоров по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев, а позже - Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщается в заявлении агентства во вторник.

"Гендиректор Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем - Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить консультации, нацеленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС", - говорится в заявлении агентства.