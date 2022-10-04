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Карабах 04.10.2022 21:55

Алиев заложил фундамент жилого квартала в Агдаме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября принял участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала в городе Агдам для бывших вынужденных переселенцев.

Специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о квартале.

В соответствии с утвержденным генеральным планом города Агдам для строительства жилого квартала отведен земельный участок в 6,9 гектара на северо-востоке города. Она окружена с востока историко-археологическим памятником Узерликтепе, а с запада – историческим центром города. Недалеко от квартала находится также историческая территория, именуемая «Имарет».

Согласно проекту жилые здания будут 4-7-этажными. Здесь будут построены 1139 квартир. В жилом квартале планируется поселить 3068 человек. В соответствии с целью создания на освобожденных от оккупации территориях зоны «зеленой энергии» разработаны концептуальные решения по использованию в энергоснабжении зданий квартала альтернативных источников энергии.

Кроме этого, президент Алиев и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента сети внутренних дорог и коммуникаций города Агдам.

Общая протяженность внутригородских дорог составляет 191,1 километра. На первоначальном этапе планируется построить дороги протяженностью 121 километр.

Внутригородские дороги будут состоять из проспектов общегородского значения 1-й категории шириной 55-60 метров и 2-й категории шириной 40 метров, а также улиц и дорог общегородского значения шириной 34 метра и местного значения шириной 20-24 метра. Дороги будут 2-, 4- и 6-полосные.

Помимо этого, президент и первая леди приняли участие в закладке фундамента гостиницы City Hotel Agdam.

Директор компании PMD Projects Нариман Топчибашев сообщил, что отель будет пятиэтажным и рассчитан на 130 номеров.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, АГДАМ, КОМПЛЕКС


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