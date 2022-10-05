Украина направит в Казахстан нового посла

Украина в ближайшее время представит нового посла в Казахстане после скандальных высказываний дипломата Петра Врублевского, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане. С украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус у нас в стране и какие-либо встречи в МИД и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру рассматривают и в ближайшее время она будет назначена", - сказал Смадияров журналистам в кулуарах парламента в среду.

Он добавил, что до украинской стороны, как и до общественности, была доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения Врублевского.

"Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских, украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла. Украинская сторона с пониманием восприняла это и была достигнута договорённость об отзыве", - сказал представитель МИД Казахстана.

Ранее министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в связи с его высказываниями 21 августа в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространил отрывок интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.

В минувший вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг Врублевского "вызывает возмущение".

Она отметила, что российская сторона ранее уже потребовала его высылки. В ответ, по ее словам, "было обещано, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки", однако, "к глубочайшему сожалению, заверения о том, что он "никогда не вернется" в Астану, не выполнены", поскольку он вновь находится в столице Казахстана и "посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии".

В этой связи посол Казахстана Ермек Кошербаев во вторник был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости развития ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщила Захарова.