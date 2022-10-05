Украина направит в Казахстан нового посла

Украина в ближайшее время представит нового посла в Казахстане после скандальных высказываний дипломата Петра Врублевского, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане. С украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус у нас в стране и какие-либо встречи в МИД и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру рассматривают и в ближайшее время она будет назначена", - сказал Смадияров журналистам в кулуарах парламента в среду.
Он добавил, что до украинской стороны, как и до общественности, была доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения Врублевского.
"Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских, украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла. Украинская сторона с пониманием восприняла это и была достигнута договорённость об отзыве", - сказал представитель МИД Казахстана.
Ранее министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в связи с его высказываниями 21 августа в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространил отрывок интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.
В минувший вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг Врублевского "вызывает возмущение".
Она отметила, что российская сторона ранее уже потребовала его высылки. В ответ, по ее словам, "было обещано, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки", однако, "к глубочайшему сожалению, заверения о том, что он "никогда не вернется" в Астану, не выполнены", поскольку он вновь находится в столице Казахстана и "посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии".
В этой связи посол Казахстана Ермек Кошербаев во вторник был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости развития ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщила Захарова.
Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений азербайджанцев – помощник президента Азербайджана
Армения продолжает минный террор против Азербайджана - Алиев
Блинкен призвал Баку и Ереван ускорить переговоры по мирному договору – МИД Азербайджана
37% неофисных работников готовы уйти с работы в течение следующих 6 месяцев из-за недостаточно гибкого режима работы - исследование
Убытки Европы от энергокризиса превысят 1 трлн евро, под угрозой десятки миллионов рабочих мест
ОПЕК+ изучит перспективу сокращения квот по добыче, снижать её будут не все
Минобразования направит более 2,4 млн манатов на строительство школы в Масаллинском районе
Жители Нахчывана ощутили землетрясение в Иране
Число случаев COVID-19 в мире достигло 619 млн - университет Хопкинса
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит
Акция AccessBank-а для работников сферы образования
Бакинская высшая школа нефти лидирует c 31 Президентским стипендиатом
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично